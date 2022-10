Juventus – Bologna 3-0: i bianconeri convincono e tornano alla vittoria

La Juventus, nell'ottava giornata di Serie A, ha battuto il Bologna per 3-0. In rete Kostic, Milik e Vlahovic.

redazionejuvenews

Nel posticipo serale dell'ottava giornata di Serie A la Juventusaffronta il Bologna, nella cornice dell'Allianz Stadium. I padroni di casa scendono in campo con il consueto 4-4-2, con Szczesny che torna in porta dal 1'. In difesa Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro avranno il compito di limitare le sortite offensive dei rossoblù. A centrocampo spazio a Locatelli e Rabiot, con McKennie e Kostic sulle corsie esterne. In avanti Milik e Vlahovic comporranno il tandem offensivo. Gli ospiti rispondono con il 4-2-3-1; sorpresa Lykogiannis in difesa al posto dello "juventino" Andrea Cambiaso, Arnautovic confermato come prima punta, insieme ad Orsolini, Sansone e Soriano.

La Juventus parte subito con il piede sull'acceleratore, pressando alto il Bologna, ma le occasioni latitano, eccezion fatta per un colpo di testa centrale di McKennie. La Vecchia Signora, però, a metà del primo tempo, dopo un recupero di Milik a centrocampo, parte in contropiede con Vlahovic, che avanza e serve il compagno di nazionale Kostic, abile ad incrociare sul secondo palo con un tiro sporco, e a mandare in vantaggio i padroni di casa. I bianconeri, sull'onda dell'entusiasmo, spingono e vanno vicini al raddoppio con Milik, che da centro area calcia, ma Skorupski risponde presente, deviando la conclusione.

Nel secondo tempo si riparte con ritmi più lenti, ma allo stesso modo della prima frazione, la Juventus trova il bis in contropiede: Kostic va via sulla fascia, palla a Locatelli, che serve McKennie, cross del texano per la testa di Vlahovic che ritrova la rete. I padroni di casa non si fermano qui, e trovano il 3-0 con Milik, bravo a trovare la coordinazione per scagliare verso la porta dei rossoblù un tiro tanto bello quanto forte. I ragazzi di Allegri provano a dilagare, prima con il serbo che sbaglia davanti la porta di Skorupski, tentando uno scavetto che termina a lato, e poi con Bonucci, che colpisce il palo su sviluppi da corner. Da lì alla fine non succede più nulla, con la Juventus che torna a conquistare i tre punti.