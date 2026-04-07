Juventus, bollettino medico. C’è lesione per Vlahovic!

Arrivano pessime notizie per Spalletti e la Juventus. Poco fa è arrivato il bollettino medico sulle condizioni di Vlahovic, Perin e Adzic.

Non c’è pace per Dusan Vlahovic. Nelle scorse settimane era tornato ad allenarsi con il gruppo, venendo convocato sia contro il Sassuolo sia contro il Genoa. Nella partita con i neroverdi aveva rimesso piede in campo, e così doveva essere anche contro il Grifone. Spalletti era pronto ad inserirlo in campo al posto di David intorno al 60esimo. Parlando con i suoi fisioterapisti, l’attaccante serbo ha sentito un fastidio sulla zona del polpaccio che l’ha costretto a dare forfait. Al suo posto è entrato Milik, mentre Vlahovic è tornato negli spogliatoi con il ghiaccio sulla gamba.

In mattinata ha svolto degli accertamenti insieme a Perin. La Juventus ha informato i propri tifosi pubblicando i risultati sul proprio sito ufficiale. Di seguito il comunicato.

Le condizioni di Vlahovic, Perin e Adzic

“Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo.

Anche Mattina Perin, sostituito durante l’intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.

Vasilije Adzic, dopo l’infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione”.

Lesione di basso grado al soleo per Vlahovic

Il numero 9 dovrà fermarsi nuovamente. Spalletti dovrà fare a meno del suo attaccante per ancora qualche settimana. Il recupero, infatti, richiede solitamente 1-3 settimane, con riposo e successiva riabilitazione che allungano il periodo fuori dal campo. La sua condizione fisica verrà valutata di settimana in settimana, ma la possibilità che ci potesse essere una ricaduta c’era. Vlahovic tornava da un infortunio che l’ha tenuto fuori per diversi mesi, costringendolo a non allenarsi ad alti livelli per seguire una via precauzionale.

Una lesione che non è nuova nelle ultime stagioni di Serie A. Risalendo al campionato scorso, i vari David Neres e Christian Pulisic hanno subito un infortunio del genere. In questa stagione, invece, la lista si allunga con Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, Nicolò Cambiaghi e Daniele Rugani. Le giornate saltate da questi calciatori variano. Si va dalle 6-8 partite di Pulisic alle 2-4 di Neres e Rugani.

Vlahovic adesso dovrà fermarsi per recuperare al meglio, per non rischiare di tornare e infortunarsi nuovamente nel corso di poche settimane. Questo infortunio influirà anche sulla questione rinnovo?