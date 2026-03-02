Juventus, Boga come super sostituto? Le parole di Spalletti

Arrivato nel mercato invernale, Jeremie Boga sta entrando nei meccanismi di gioco di Luciano Spalletti, pronto a dargli sempre più spazio.

Colpo a sorpresa del mercato invernale, Jeremie Boga sta già lasciando il segno. Spalletti l’ha fatto esordire in Coppa Italia contro l’Atalanta, e in campionato tre giorni dopo contro la Lazio. L’attaccante ivoriano ha iniziato a ingranare: nonostante non sia ancora partito da titolare, incide in ogni spezzone di gara. Contro la Lazio è arrivato il primo assist, contro la Roma il primo gol. La qualità che i tifosi, e probabilmente anche Spalletti, apprezzano maggiormente è la sua capacità di entrare subito in partita. Il suo gol contro la Roma ha avviato la rimonta che ha portato al pareggio sul finale di Gatti. L’assist contro la Lazio, sempre nel finale, per il gol di Kalulu, ha permesso alla sua squadra di non perdere punti pesanti neanche in quella partita. Boga è forse quel giocatore che mancava al reparto offensivo della Juventus.

Il suo allenatore Luciano Spalletti si è espresso così nel post partita contro la Roma: “Speri sempre, questo calcio è un po’ così: le vampate che ci sono possono portare giocate importanti. Boga ha intuizioni e qualità per creare dal nulla, come Yildiz e Zhegrova: bisogna essere sempre fiduciosi, nello sport e nella vita”. Parole di apprezzamento per l’esterno ex Sassuolo e Atalanta, che proverà a convincere la società a riscattarlo. Le cifre per rivederlo in maglia bianconera anche la prossima stagione potrebbero rivelarsi un affare: il riscatto è fissato a poco meno di 5 milioni. Visto anche il suo arrivo in prestito gratuito, la dirigenza potrebbe farci più di un pensiero.