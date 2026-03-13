Juventus, è sempre più bianconero il futuro di Vlahovic

Il serbo è deciso a dire di sì al rinnovo che la Juventus gli ha proposto. Dopo il suo rientro in campo, è pronto anche il suo rinnovo.

Dusan Vlahovic vestirà ancora bianconero. Il numero 9 della Juventus è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio agli adduttori. Il centravanti ha saltato vari mesi per infortunio, fermandosi a 6 gol e 2 assist in 17 presenze. Adesso il futuro di Vlahovic appare più chiaro che mai. Non solo tornerà tra i convocati contro l’Udinese (e chissà, magari anche in campo), ma è stato anche deciso il suo futuro alla Juventus.

Fuori dal campo si è giocata un’altra partita importante, quella tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore. Il contratto del serbo scade a giungo, ma la Juventus non vuole lasciarlo andare via a parametro zero. Cresce l’ottimismo per la riuscita dell’operazione: rinnovo che non sarà lunghissimo, sarà annuale o biennale. Lo stipendio del calciatore diminuirà, ma avrà l’occasione di raggiungere un ricco bonus al raggiungimento di alcuni obbiettivi. Il suo salario si abbasserà a 6 milioni, ma è pronto un tesoretto per lui che arriva fino a 7 milioni, che il giocatore si dovrà guadagnare sul campo. Il suo attuale stipendio è di 12 milioni a stagione, ma la Juventus non può più offrire un compenso così alto.

Altri club in Europa, Italia compresa, avevano chiesto informazioni per il centravanti serbo. La priorità di Vlahovic, però, è sempre stata la Juventus, soprattutto dopo il confronto avuto recentemente con Spalletti, che l’ha messo al centro del progetto.