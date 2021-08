Juventus – Dopo il gol contro l’Atalanta, Bernardeschi titolare a Udine

Reduce da una prestazione super contro l'Atalanta, Bernardeschi potrebbe essere titolare nella Juventus che sfiderà l'Udinese.

redazionejuvenews

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus ha completamente cambiato le carte in tavola per molti giocatori presenti in rosa. Prendiamo ad esempio De Sciglio, quasi sicuro dell'addio con Pirlo, diventato un'alternativa concreta sia a Cuadrado e Danilo sulla fascia destra, che ad Alex Sandro su quella sinistra. Ma la sorpresa più grande di questa estate bianconera è sicuramente Federico Bernardeschi. Arrivato alla Juventus nell'estate del 2017 per 40 milioni di euro, il classe 1994 sarebbe dovuto essere il futuro bianconero. Un giocatore giovane e pieno di talento, tra i prospetti più brillanti del calcio italiano. Nella realtà dei fatti il calciatore italiano ha deluso le aspettative, incapace di far valere tutto il suo valore.

Poi questa estate la svolta. Roberto Mancini convoca Bernardeschi nella sua Italia. Nonostante una stagione non di altissimo livello, il ct azzurro apprezza particolarmente le doti e la duttilità dell'attaccante bianconero, e lo porta con se per Euro2020. Con la nazionale Berna non gioca tantissimo, ma quando chiamato in causa risponde sempre presente. Allegri durante le amichevoli estive decide quindi direinventarlo come mezzala: una vera intuizione geniale. In mezzo al campo Bernardeschi riesce a far valere tutte le sue doti tecniche, collezionando ottime prestazioni una dopo l'altra. Contro l'Atalanta segna addirittura un gol incredibile, che manda in visibilio tutti i tifosi juventini presenti allo stadio.

Ora, a meno di una settimana dall'inizio del campionato, Allegri comincia a pensare alla formazione da mettere in campo contro l'Udinese, e Bernardeschi non può che essere presente. Tra i più in forma tra le fila bianconere, nel ruolo ibrido di mezzala/esterno il calciatore azzurro potrebbe diventare un'arma interessantissima nel corso della prossima stagione. Per il classe 1994 questa è l'ultima opzione per dimostrare tutto il suo valore. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, questo potrebbe essere veramente l'anno della rinascita di Federico Bernardeschi.