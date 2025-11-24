Juventus, Bergomi a Sky:”La Juve manca di personalità”

Beppe Bergomi ha parlato della stagione che stanno vivendo i bianconeri. Leggiamo le sue parole in merito alla Juventus.

Beppe Bergomi, intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha commentato le difficoltà della Juventus nel corso di questa stagione. Di seguito le sue dichiarazioni:

”Cambiano gli allenatori ma non i risultati. La Juventus pareggiava quando c’era Motta in panchina e ha continuato a farlo anche con Tudor e Spalletti. È comunque vero che la struttura è sempre quella, con una difesa a tre e l’appoggio sugli esterni per tentare le ripartenze”.

Su Kenan Yildiz così Bergomi: “Vorrei vederlo più in mezzo al campo, ma in generale anche lui non sta passando un momento positivo e anche a Firenze ha fatto poco. Credo che a questo gruppo manchi personalità, subisce la partita invece di farla. In un contesto del genere diventano giocatori importanti quelli che erano fuori dal progetto, come ad esempio Kostic”.