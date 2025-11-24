Juventus, Bergomi a Sky:”La Juve manca di personalità”

Beppe Bergomi, intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha commentato le difficoltà della Juventus nel corso di questa stagione. Di seguito le sue dichiarazioni:
”Cambiano gli allenatori ma non i risultati. La Juventus pareggiava quando c’era Motta in panchina e ha continuato a farlo anche con Tudor e Spalletti. È comunque vero che la struttura è sempre quella, con una difesa a tre e l’appoggio sugli esterni per tentare le ripartenze”.
Su Kenan Yildiz così Bergomi: “Vorrei vederlo più in mezzo al campo, ma in generale anche lui non sta passando un momento positivo e anche a Firenze ha fatto poco. Credo che a questo gruppo manchi personalità, subisce la partita invece di farla. In un contesto del genere diventano giocatori importanti quelli che erano fuori dal progetto, come ad esempio Kostic”.