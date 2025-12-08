Juventus, Bergomi a Sky: “Spalletti dovrebbe cambiare modulo”

Beppe Bergomi ha analizzato la Juventus, spiegando come per lui sia necessario che Spalletti attui un cambio di modulo.

Nel post partita di Napoli-Juventus, sono stati tanti i temi toccati e analizzati. Uno di questi è stato proprio l’assetto tattico della squadra bianconera. In merito alla questione, direttamente dagli studi di Sky Sport, si è espresso Beppe Bergomi. Qui sotto le sue parole:

”Io credo che la Juventus, in base ai giocatori che ha a disposizione, debba scendere in campo col 4-3-3. È fatta per giocare con questo modulo. Guardiamo cosa ha fatto Conte, ha cambiato il Napoli in base al passato, Spalletti invece è andato avanti sulla falsariga di Tudor, continuando con il 3-4-2-1”. Queste le dichiarazioni di Bergomi.