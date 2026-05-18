Ospite negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi si è soffermato sulla squadra bianconera al termine del match dell’Allianz Stadium. Leggiamo le sue parole.

Il commento di Beppe Bergomi

"La Juventus almeno col Verona ha creato tanto e non ha concretizzato, oggi ho visto poche situazioni offensive pericolose secondo me e l'approccio è stato sbagliato. La squadra di Spalletti, già dal calcio di inizio come abbiamo visto la settimana scorsa, va ad aggredire la partita ma oggi non l'ha aggredita, l'ha aspettata, tanto prima o poi il gol lo facciamo. Invece la Fiorentina ha fatto la partita, ha fatto prestazione, cioè si è messa lì come una squadra seria, ripartiva molto bene e la Juventus è andata in difficoltà”.

Ha poi aggiunto sulle scelte effettuate in sede di mercato: “Nelle scelte iniziali, nella programmazione, sia quest'anno, anche il mercato dell'anno scorso ha dato poco a questa squadra, assolutamente troppo poco.

Questo risultato è una sorpresa? A me piace come gioca la Juventus, come esalta gli esterni, è una squadra bella da vedere ma capisco la difficoltà nella finalizzazione e non so se stanno bene fisicamente in questo momento perché Yildiz quasi mai salta l'uomo, Kalulu non è quello di un mese fa e un po' di difficoltà ci sono, per me è una sorpresa non vederla tra le prime quattro per il calcio che ha espresso".