Juventus, Bergomi a Sky: “Davanti serve qualcos’altro”

Dagli studi di Sky Sport, ha parlato Beppe Bergomi, dove ha commentato la prestazione dei bianconeri nel match di sabato. Leggiamo le parole dell’ex difensore:
“È vero che ha tirato 18 calci d’angolo, però mi concentrerei sulla fase offensiva. David arrivava da due belle prestazioni ma guardo a quello, alla difficoltà della squadra di creare e concretizzare. La Juventus le ultime gare le ha sbloccate con dei tiri da fuori, oppure con le giocate di Yildiz e Miretti. Quando trovi una difesa come quella del Cagliari ci vuole anche qualcos’altro”.