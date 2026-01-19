Juventus, Bergomi a Sky: “Davanti serve qualcos’altro”

Il pensiero di Beppe Bergomi sulla sconfitta rimediata dalla Juventus contro il Cagliari.

Dagli studi di Sky Sport, ha parlato Beppe Bergomi, dove ha commentato la prestazione dei bianconeri nel match di sabato. Leggiamo le parole dell’ex difensore:

“È vero che ha tirato 18 calci d’angolo, però mi concentrerei sulla fase offensiva. David arrivava da due belle prestazioni ma guardo a quello, alla difficoltà della squadra di creare e concretizzare. La Juventus le ultime gare le ha sbloccate con dei tiri da fuori, oppure con le giocate di Yildiz e Miretti. Quando trovi una difesa come quella del Cagliari ci vuole anche qualcos’altro”.