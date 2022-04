Bargiggia: “Il primo club a puntare Cambiaso è stata la Juventus”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha analizzato la situazione del calcio italiano, con un riferimento anche alla sfida per lo Scudetto.

Paolo Bargiggia, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a 1 Football Club, analizzando la corsa Scudetto e alcune situazioni di calciomercato. Ecco le sue parole sulla lotta per il tricolore: "Visto che siamo in tema pasquale, posso dire che questa corsa scudetto è come la via crucis. Io voglio dire questo dopo Torino-Milan. Se la squadra in testa è il Milan, dopo due pareggi con Bologna e Torino che non sono proprio irresistibili, è la rappresentazione del livello del nostro campionato. Ogni tanto ci illudiamo, crediamo di essere migliorati ma poi non andiamo al Mondiale, le squadre italiane non vanno avanti in Champions League che è la competizione madre per i grandi club. Posso dire anche che l'Inter, dopo 7 punti in 7 partite e la vittoria risicata a Torino, ha vinto col minimo sforzo contro un Verona che non è stato irresistibile come nella parte centrale di stagione e si è rilanciata per lo scudetto. Anche questo rappresenta il basso livello della Serie A."