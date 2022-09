Allegri: “I portoghesi sono molto furbi”

La Juventus sta per scendere in campo all'Allianz Stadium contro il Benfica nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League

La Juventus sta per scendere in campo nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League contro il Benfica . Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita.

"Nei precedenti con le portoghesi siamo caduti agli ottavi e ai quarti. Speriamo di fare bene, è una partita importante ma non decisiva. Non è che se vinci stasera passi il turno, servono 10 punti. Con Rui Costa ci siamo divertiti a parlare tecnicamente dei giocatori, la cosa rimane tra me e lui. Non abbiamo parlato di schemi ma della qualità dei giocatori, di come stoppano la palla".