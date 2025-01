Juventus-Benfica, le formazioni ufficiali: dal 1′ Conceicao

La Juventus, nell'ultima giornata dei gironi di Champions, affronta il Benfica. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

La Juventus, nell’ultima partita della fase a gironi della Champions, affronta il Benfica nel teatro dell’Allianz Stadium, sold-out vista l’importanza del match. I bianconeri hanno bisogno di una vittoria per sperare di entrare nelle prime 8, mentre i lusitani, molto probabilmente dovranno disputare i playoff nelle prossime settimane. Per i padroni di casa solita formazione, con il 4-2-3-1 confermato. In porta, dopo un periodo di assenza, torna Perin, che prende il posto di Di Gregorio. In difesa ci sono Savona e McKennie sulle corsie, con Gatti e Kalulu centrali. A centrocampo Locatelli parte dalla panchina, con Douglas Luiz e Thuram come mezzeali. In avanti torna Vlahovic dal primo minuto, con Kolo Muani che parte dalla panchina. Dietro il serbo, invece ci sono Conceicao, Koopmeiners e Mbangula. Dalla panchina pronto Yildiz e lo stesso ex PSG, oltre ad Alberto Costa. Per gli ospiti, in difesa Otamendi, Kocku a centrocampo e in avanti l’ex della partita Angel Di Maria, che sarà affiancata da Pavlidis e Schjeelderup.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS(4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Mbangula, Koopmeiners, Conceicao; Vlahovic. All. T.Motta

BENFICA(4-3-3): Trubin; Bah, Otamendi, Silva, Araujo; Florentino, Aursnes, Kocku; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup. All. Lage