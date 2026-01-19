Juventus-Benfica, domani la conferenza stampa di Spalletti

La Juventus si prepara a tornare in campo in Champions League, dove affronterà il Benfica nella penultima giornata di Phase League.
Domani martedì 20 gennaio, i bianconeri si ritroveranno sui campi della Continassa per l’allenamento di rifinitura fissato alle ore 12:00. I primi 15 minuti saranno aperti ai media, utili per approfondire alcune indicazioni tattiche. Dopodiché, nel pomeriggio si terrà la consueta conferenza stampa nel giorno di vigilia della gara, Luciano Spalletti parlerà ai giornalisti alle ore 16:00.