Juventus, Benatia a Sky Sport:”Per me la Juve è un club speciale”

L’ex difensore bianconero, intervistato da Sky Sport, è sicuro che la Juventus tornerà una squadra vincente.

Ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Mehdi Benatia. L’attuale direttore sportivo del Marsiglia ed ex difensore bianconero, al termine della gara di Champions League Marsiglia-Atalanta, si è soffermato anche sulla sua ex squadra. Le sue parole:

Ha visto la Juventus in Champions?”Ho visto soltanto uno spezzone. Per me la Juventus rimane e rimarrà sempre un club speciale, dove sono cresciuto molto e conservo tanti bei ricordi. Con Giorgio Chiellini sono sempre in contatto. Sono convinto che la Juventus, grazie anche ai suoi dirigenti tornerà a vincere. I tifosi bianconeri sono speciali e meritano una Juve vincente”.