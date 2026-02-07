Juventus, Balzarini torna sul mercato:”L’errore più grande è stato commesso la scorsa estate”

Gianni Balzarini è sicuro: “la Juventus la scorsa estate ha commesso un grande errore non puntando su Kolo Muani”.

Attraverso il suo canale YouTube, Gianni Balzarini ha espresso la sua opinione in merito alle scelte della dirigenza bianconera in sede di mercato. Di seguito la sua analisi:

“Adesso non c’erano le condizioni per intervenire, quindi l’errore grave è stato commesso la scorsa estate, non portando a casa direttamente Kolo Muani, sperando e scommettendo più che su David su Openda perché è l’attaccante arrivato all’ultimo giorno di mercato per il quale è stato necessario, tra l’altro, un investimento cospicuo in prospettiva. Perché c’è l’obbligo di riscatto a 43 milioni a giugno e lì la Juve dovrà riscattarlo e cercherà in tutti i modi, naturalmente, di venderlo. Quindi capisco che una partita sola possa portare poi alla rielaborazione del problema e farlo diventare il problema principale, però purtroppo non ci si può fare niente in questo momento”.