Juventus, Balzarini sul rinnovo di Yildiz: “La Juve spera di chiudere a breve”

Lorenzo Focolari – 6 Febbraio, 13:22

Balzarini parla delle ultime di mercato sulla Juventus

La società bianconera continua a lavorare per il rinnovo di Kenan Yildiz. Sul punto è intervenuto Gianni Balzarini, leggiamo le sue parole.

Attraverso il suo canale YouTube, Gianni Balzarini ci aggiorna sulla trattativa tra la Juventus e Yildiz per il prolungamento del contratto. Leggiamo le sue dichiarazioni:

Arrivano ulteriori indicazioni sul momento della sigla del rinnovo dell’adeguamento-rinnovo di Kenan Yildiz. Le cifre sono quelle sostanzialmente, 6 milioni alla firma più bonus fino al 2030. Diciamo che la Juve vorrebbe concludere l’operazione prima della partita di andata di Istanbul, quindi possiamo dire entro una decina 10-12 giorni. Ecco, la Juve vorrebbe partire per Istanbul con Yildiz che ha prolungato”.