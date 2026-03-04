Juventus, Balzarini su Openda: “Il giocatore ha capito di non essere più nei piani della Juve”

L’attaccante belga nelle ultime gare ha trovato sempre mene spazio. Leggiamo il pensiero di Gianni Balzarini sulla situazione di Openda.

Attraverso il suo canale YouTube, il giornalista Gianni Balzarini ha parlato del futuro di Lois Openda:

“Gioca poco adesso, gioca poco perché Spalletti non lo vede di buon occhio. Tant’è vero che la Juve preferisce giocare con il falso nueve piuttosto che affidarsi ad Openda dall’inizio della partita. E questa è una cosa che deve far riflettere molto chi l’ha comprato, Comolli e il giocatore stesso. Secondo me il giocatore ha capito di non rientrare più nei piani. Probabilmente anche lui forzerà un po’ la mano per essere ceduto”.