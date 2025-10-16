Juventus, aumenta la quota di Tether nel capitale del club

La società di criptovalute aumenta la propria quota di partecipazione all'interno della società. Si conferma così seconda azionista del club.

Dalla documentazione finanziaria al 30 giugno 2025, si evince che la società leader mondiale nel settore delle stablecoin, ha incrementato la propria partecipazione azionaria nel club bianconero. Tether Investment ha portato la propria partecipazione dal 10.7% al 11.5% del capitale sociale della Juventus. Attualmente si conferma seconda azionista della società dopo Exor.

Tether vorrebbe però avere anche un ruolo di investitore attivo all’interno del club. Secondo quanto è emerso nei giorni scorsi, il gruppo avrebbe intenzione di presentare una propria lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione della Juventus, previsto in occasione dell’assemblea degli azionisti in programma il 7 novembre 2025.

La volontà di partecipare attivamente alla governance del club, è stata confermata pubblicamente tramite il social X, dal CEO Paolo Ardoino. Quest’ultimo ha spiegato che Tether proporrà una lista di candidati per il CdA. La società di criptovalute inolte, avrebbe già dato la disponibilità a partecipare all’aumento di capitale da 110 milioni di euro deliberato dal consiglio.