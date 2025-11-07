Juventus, attenzione al fattore Giovanni Simeone: il motivo

Nel derby di domani i bianconeri dovranno fare particolare attenzione all'attaccante argentino del Torino: ecco perchè

Tra i principali pericoli a cui la Juventus dovrà fare maggiore attenzione nel derby di domani contro il Torino ve n’è uno, in particolare, che risponde al nome di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, infatti, ha tra le sue “vittime” preferite del campionato di Serie A proprio la Juventus, squadra alla quale ha segnato contro sei reti da quando gioca in Italia, alcune delle quali decisive.

Una di queste è sicuramente riscontrabile nella stagione 2016/2017: è il 27 novembre, per il Cholito è la prima partita in Serie A, e in quell’occasione veste la maglia del Genoa e a Marassi affronta la Juventus di Allegri. All’epoca si era già sbloccato in campionato, ma contro la squadra bianconera arriva la prima doppietta italiana: Simeone segna due reti a Gigi Buffon e il Genoa, allora allenato da Juric, si aggiudica il match vincendo per 3-1. La vittima preferita dell’argentino rimane però la Lazio, squadra a cui ha segnato anche in questo campionato lo scorso 4 ottobre. La Juventus di mister Spalletti è dunque avvertita: nel derby di domani dovrà fare attenzione anche al fattore Giovanni Simeone.