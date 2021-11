Mercato Juve / Che botta: “Offerta da 100 milioni di euro”

Nelle segrete stanze della Continassa i dirigenti bianconeri sono al lavoro per organizzare e pianificare le prossime mosse di mercato della Juve . Ve lo stiamo raccontando passo passo in questi giorni: ci sono tantissime indiscrezioni che in questo momento circolando intorno all'ambiente bianconero.

Non c'è da stupirsi. Il mercato di gennaio si avvicina, le voci si rincorrono e si rinnovano continuamente. La Juventus ha i motori accesi, in attesa di finalizzare qualche operazione importante tanto in uscita quanto in entrata. E come al solito, quando si parla di calciomercato non possono escludersi sorprese, anche grosse.