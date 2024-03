Juventus-Atalanta, le ultime sulla formazione: Mckennie può farcela

A due giorni dal delicato impegno di campionato contro l' Atalanta , si starebbe delineando l'undici titolare della Juventus . Rispetto alla squadra sconfitta di misura contro il Napoli , il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe varare alcune modifiche. In primo luogo, a centrocampo non ci sarà Carlos Alcaraz , il quale ha rimediato un infortunio che lo terrà lontano dai campo circa un mese. Al suo posto dovrebbe rivedersi Weston Mckennie : l'americano ha svolto gli ultimi due allenamenti parzialmente con il gruppo.

Se Mckennie non riuscisse a recuperare, scatterebbe l'opzione Andrea Cambiaso mezzala, con Timothy Weah in corsia. In difesa, dovrebbe rivedersi dal 1' minuto il trio di titolari formato da Danilo, Bremer e Federico Gatti (favorito su Alex Sandro). In attacco, Arkadiusz Milik è pronto a sostituire lo squalificato Dusan Vlahovic a fianco di Federico Chiesa.