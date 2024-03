Juventus-Atalanta / Le prove di formazione: Allegri spera in Mckennie

A tre giorni dalla delicata sfida di campionato all'Atalanta, la Juventus si troverebbe sempre a far conto con un centrocampo spuntato. L'infortunio di Carlos Alcaraz ridurrebbe ancora di più i petali della margherita in mano al tecnico Massimiliano Allegri. L'unica buona notizia per l'allenatore dei bianconeri sarebbe il quasi recupero di Weston Mckennie. L'americano, reduce dalla lussazione alla spalla nel match contro il Frosinone, si è parzialmente allenato in gruppo nella seduta odierna. Nel caso il giocatore fosse ritenuto idoneo, sarà convocato contro l'Atalanta e, considerata l'emergenza, schierato dal 1' minuto.