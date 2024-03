Juventus-Atalanta: i precedenti tra le due squadre

I bianconeri scendono in campo domenica contro la squadra bergamasca nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A

La Juventus scenderà in campo domenica alle 18 tra le mura amiche dell' Allianz stadium nella partita contro l 'Atalanta valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A . Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno analizzato la sfida ed i precedenti tra le due squadre.

"Nonostante la Juve sia la seconda squadra che ha battuto più volte l’Atalanta in Serie A (66, su 123 confronti), i bianconeri

Infatti, dal 2020 in avanti, solo contro il Benevento (zero) la Juventus ha vinto meno partite che contro l’Atalanta (una) in Serie A –