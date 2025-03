Juventus-Atalanta: dove vederla in TV e streaming | Serie A

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Juventus-Atalanta in diretta TV e streaming.

Juventus e Atalanta si affrontano in un match cruciale della 28ª giornata di Serie A. Una sfida che promette spettacolo, con i bianconeri in cerca di punti preziosi per consolidare la zona Champions e la Dea determinata a insidiare le prime posizioni. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Juventus-Atalanta in diretta TV e streaming.

Juventus-Atalanta: data, orario e canale TV

Partita: Juventus-Atalanta

Juventus-Atalanta Data: domenica 9 marzo 2025

domenica 9 marzo 2025 Orario: 20:45 (ora italiana)

20:45 (ora italiana) Stadio: Allianz Stadium, Torino

Allianz Stadium, Torino Canale TV: DAZN, DAZN 1 (canale 214 su Sky per abbonati Sky+DAZN)

DAZN, DAZN 1 (canale 214 su Sky per abbonati Sky+DAZN) Streaming: DAZN (app e sito ufficiale)

Dove vedere Juventus-Atalanta in TV

La sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguirla tramite l’app disponibile su smart TV compatibili, console di gioco, dispositivi streaming come Amazon Fire Stick, Apple TV e Google Chromecast, oppure su decoder Sky Q per chi ha attivato l’offerta combinata DAZN-Sky.

Per chi ha l’abbonamento con DAZN su Sky, il match sarà visibile anche sul canale DAZN 1 (214 di Sky), ma solo per coloro che hanno attivato l’opzione dedicata.

Juventus-Atalanta in diretta streaming

Per chi preferisce guardare il match in mobilità, Juventus-Atalanta sarà disponibile in streaming su DAZN, accessibile via smartphone, tablet, PC e dispositivi compatibili. Basterà accedere all’app o al sito ufficiale da qualsiasi browser per seguire la partita in tempo reale.