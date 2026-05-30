In un’intervista concessa ai microfoni di Sportweek, Francisco Conceiçao, ha parlato della stagione appena terminata e su quali sono i suoi obiettivi per il futuro. Leggiamo le sue parole:

Il rapporto con il mister? “Spalletti mi chiede di giocare come so fare ma pensando sempre prima alla squadra. Prima il collettivo poi le individualità. Io sono tranquillo perchè posso fare tante cose con le mie qualità, non solo in attacco".

Papà Sergio? “Se oggi sono alla Juve è grazie al fatto che mi ha allenato lui. Ho sofferto però perchè a 18 anni le persone che non ti vogliono bene ti dicono che giochi solo perchè sei il figlio di Conceicao. A quell’età è difficile ma quelle parole mi hanno reso forte mentalmente".

Obiettivo di fare più gol? “Non penso di tirare male, qualche volta dovrei essere un po’ più calmo e ragionare un po di più ma ho le qualità per fare tanti goal e li farò, ne sono certo".

Torino? “Mi piace tutto, è tranquilla, comoda, familiare come Oporto. Mi sento a casa pur essendo lontano da casa".

Una parola per descrivere la Juventus? “Fantastica. Vogliono tornare a vincere e io voglio vincere qui. È da troppi anni che non succede e quando capiterà sarà bellissimo, voglio esserci".