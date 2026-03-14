Juventus, parla Arrivabene: “Orgoglioso di Vlahovic”

Maurizio Arrivabene è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in occasione dell’esordio stagionale di Hamilton e Leclerc. L’ex amministratore delegato della Juventus ha seguito la gara della Ferrari, di cui è stato direttore dal 2014 al 2019. Nel 2012 era entrato nel consiglio di amministrazione della Vecchia Signora, sotto la presidenza di Andrea Agnelli, con il ruolo di consigliere indipendente. Nel 2023 lasciò Torino, a conseguenza della fine dell’era Agnelli.

Oltre che di Formula 1, il dirigente bresciano ha parlato anche del suo periodo in bianconero. Tra i nomi usciti, spicca quello di Vlahovic. Arrivabene fu uno dei principali sponsor del suo acquisto dalla Fiorentina per 70 milioni di euro più bonus. Di seguito le sue parole.

È sempre orgoglioso dell’affare o le è venuto qualche dubbio?

“Era l’operazione da fare, l’investimento fu autorizzato dal Cda. Resto orgoglioso di Vlahovic. Dusan ricorda Verstappen per la determinazione, Leclerc per tenacia e umanità. A Vlahovic scrivo ancora per trasmettergli amicizia e carica. E io non sono uno che fa molti complimenti”.

Ci sveli un messaggio.