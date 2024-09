Juventus, l’approfondimento sul Benfica: il focus

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della sfide di Champions League.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Champions. Ecco il comunicato: “Stiamo conoscendo meglio giorno dopo giorno le avversarie della Juventus nella Champions League 2024/2025. Dopo PSV Eindhoven, RB Lipsia, Stoccarda, Lille, Aston Villa, Manchester City e Club Brugge, oggi è il turno dell’ultimo avversario che affronteremo nella prima fase della massima competizione europea: appuntamento fissato per mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 21:00 all’Allianz Stadium. Sono otto i precedenti tra Juventus e Benfica in tutte le competizioni europee con un successo, un pareggio e sei vittorie dei portoghesi all’attivo. Limitandosi solamente alla Champions League, la squadra di Lisbona ha sempre superato i bianconeri nei quattro precedenti disputatisi”.

La storia del Benfica

“CENNI STORICI SUL BENFICA Lo Sport Lisboa e Benfica, questa la denominazione completa del club lusitano, nasce nel febbraio del 1904 come Sport Lisboa per poi unirsi nel 1908 al Grupo Sport Benfica (fondato a sua volta nel luglio del 1906) e dar vita alla forma attuale della società portoghese. Il Benfica è il club più titolato in Portogallo con 38 titoli nazionali, 26 Taça de Portugal, 7 Taça da Liga e 8 supercoppe di Portogallo. I lusitani hanno vinto la Coppa dei Campioni 2 volte con 7 finali disputate alle quali si aggiungono le 3 di Europa League senza però riuscire mai a conquistare il trofeo. Il colore sociale della squadra di Lisbona è il rosso e il simbolo l’aquila, da cui deriva anche uno dei soprannomi della squadra. IL BENFICA NELLA STAGIONE 2024/2025 Il Benfica ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto della Liga Portugal 1, con 10 punti di distacco dai campioni dello Sporting CP e con 8 di vantaggio sulla terza classificata Porto, e garantendosi così l’accesso diretto alla prima fase della Champions League 2024/2025. L’annata corrente per i lusitani è cominciata con una sconfitta (contro Famalicao) nella prima giornata seguita poi da due vittorie (su Casa Pia ed Estreia) e un pareggio (Moreirense) grazie a cinque reti realizzate e una sola subita che hanno permesso all squadra di Schmidt di risalire la classifica”.