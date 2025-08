Juventus: anche oggi doppia seduta di allenamento

Continua la preparazione dei bianconeri che stanno svolgendo la seconda parte del ritiro nel quartier generale dell'Adidas

La Juventus continua la sua preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione, con i bianconeri che si trovano in Germania per affrontare la seconda parte del ritiro. I bianconeri rimarranno nel quartier generale dell’Adidas fino al 10 agosto, mentre l’11 scenderanno in campo in amichevole contro il Borussia Dortmund per poi fare ritorno in Italia.

Doppie sedute

Se ieri la squadra è scesa in campo solo al mattino, oggi le sedute dovrebbero essere due, con una nelle prime ore del giorno, e l’altra di pomeriggio. Questo il report della giornata di ieri.

“Si apre la settimana di lavoro dei bianconeri al Training Camp di Herzogenaurach. Settimana che porterà alla prestigiosa amichevole di domenica a Dormund, contro il Borussia.

Oggi il gruppo ha affrontato l’unico allenamento di giornata al mattino: dopo il riscaldamento, la squadra è stata impegnata prevalentemente sulla tattica. A seguire, partitelle e lavoro atletico nel finale di seduta.”