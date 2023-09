Juventus: allenamento terminato, nel pomeriggio partenza per Bergamo

I bianconeri partiranno nel pomeriggio per Bergamo dove domani scenderanno in campo contro l'Atalanta per la settima giornata

La Juventus è scesa in campo questa mattina alla Continassa per l'allenamento di vigilia prima della partita contro l'Atalanta: i bianconeri si sono allenati agli ordini di Massimiliano Allegri, che ha preparato il secondo big match della stagione dopo quello giocato e vinto contro la Lazio tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Tutta la squadra si è allenata agli ordini del tecnico, con il solo Bremer che sarebbe da verificare in vista di domani.

Il difensore numero 3 ha lavorato a parte, e le sue condizioni saranno monitorare fino a domani: nel caso di una sua assenza, al suo posto dovrebbe giocare Rugani, che sarebbe alla seconda partita stagionale dopo quella contro il Lecce. Per il resto non dovrebbero esserci grandi cambi di formazione da parte del tecnico toscano: a centrocampo dovrebbero riprendere il loro posto Miretti e Kostic, mentre in attacco la coppia dovrebbe essere formata da Chiesa e Vlahovic.

Il serbo tornerà titolare dopo il turno di riposo che Allegri gli ha concesso contro il Lecce, con il giocatore che è pronto a tornare in campo ed al gol. Milik tornerà a sedersi in panchina, pronto a subentrare a partita in corso, insieme a Moise Kean, le cui condizioni non sono al massimo.

