Ronaldo: “Juve, Inter e Milan sono in condizioni economiche non ottimali”

Ronaldo il Fenomeno, ex calciatore, ha analizzato la situazione della Juventus, parlando anche di alcuni eventi del passato.

redazionejuvenews

Ronaldo, ex leggenda del calcio mondiale, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole: "Guardo con attenzione la Serie A e la B perché sono un malato di calcio e perché il mio rapporto con l’Italia è speciale. Il momento è complicato e non credo che tutti i mali vengano per nuocere. Il campionato deve migliorare e per farlo c’è bisogno di più soldi. In Italia c’è un potenziale incredibile nonostante Juve, Milan e Inter non siano in condizioni economiche ottimali e le cose potrebbero migliorare".

Sull'Inter e Moratti: "Perché l’idea era quella di fare da Mondiale a Mondiale, 1998-2002, con la nazionale e gli infortuni. Però quella storia dell’Inter dobbiamo raccontarla per bene, ci vuole un altro documentario. Ho visto la serie su Moratti e l’ho trovata spettacolare, ma è vero che ci sono ancora tante cose da dire. Moratti? Con lui ho avuto un rapporto umano incredibile, incredibile. È stata una delle persone più importanti della mia vita. Come ci trattava, come ci parlava, come ci curava, come si preoccupava per noi".

Su Ancelotti: "Carlo per me è, e con grande distacco, la persona migliore mai esistita nel mondo del calcio. È un amico per tutti, non solo per me. Tutti gli vogliono bene, e poi come allenatore è incredibile, per qualità, visione, capacità di capire i giocatori. Si merita tutto quello che ha vinto, per professionalità e carattere".