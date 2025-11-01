Juventus, Allegri: “Faccio un in bocca al lupo a Spalletti”

Il tecnico dei rossoneri, durante la conferenza stampa, ha voluto mandare un messaggio al mister Luciano Spalletti.

Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa, nel giorno di vigilia della gara contro la Roma, ha parlato anche della Juventus. L’ex allenatore dei bianconeri, ha mandato un messaggio di auguri per il nuovo tecnico juventino. Qui sotto le parole di Allegri su Spalletti e sui bianconeri:

”Spalletti? Posso fargli un grande in bocca al lupo. Lotta scudetto? Napoli e Inter, se vediamo il livello delle rose sono favorite. Poi c’è un gruppo che si gioca i primi quattro posti. Ci sono Milan, Juventus, Roma, Lazio e anche il Bologna. Noi non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo, che deve essere quello di tornare in Champions League. Serve trovare l’equilibrio, non dobbiamo abbatterci dopo due pareggi consecutivi. Per arrivare a marzo in lotta per i primi quattro posti, serve trovare continuità. I primi mesi della stagione sono fondamentali per creare le basi per il finale di campionato”.