Allegri: “Non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Quando nel calcio non vinci…”

Il tecnico ha parlato

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match perso a Napoli contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Queste le sue parole: "Sensazioni? In questo momento le cose vanno così. Stasera ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, ci condizionano gli errori. Nel secondo tempo un po' per l'imprecisione e un po' per la stanchezza abbiamo perso molti palloni. Nel calcio quando non vinci devi stare zitto. Martedì cercheremo la prima vittoria in Champions. Risposta alla sfortuna? In questo momento ogni errore viene pagato a caro prezzo. Ci saranno momenti in cui le cose andranno meglio.