Calciomercato Juventus / Scudetto subito: Elkann pensa a 5 grossi colpi

La Juventus ha la forte volontà di tornare immediatamente ai livelli che più le competono. Quelli che l'hanno vista vincere per 9 volte consecutive lo scudetto, quelli che l'hanno vista primeggiare in Europa. E' ora di una rivoluzione, lo diciamo da tempo. Ma è anche ora di un ribaltone all'interno della rosa. Se si vuole tornare a vincere, servirà comprare calciatori di primo livello ed è proprio questo quello di cui vogliamo parlare oggi. Elkann si sta muovendo insieme al resto della dirigenza - in attesa di Giuntoli - su diversi calciatori ma ce ne sono almeno 5 che vengono considerati più forti e impattanti di altri. Chi sono?

Non è detto che possano arrivare tutti, per carità. Ma possiamo serenamente dire che ci sono buone possibilità che alcuni tra i nomi che state per leggere, saranno in bianconero il prossimo anno. Almeno, questa sarebbe la volontà di una società che ce la sta mettendo tutta per fare ordine e per migliorare da subito la rosa. Senza perdere tempo, dunque, ecco la lista con i 5 nomi grossi sulla lista bianconera <<<