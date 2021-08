Juventus – Con Allegri, ultima chance per Bernardeschi

Dopo alcune stagioni al di sotto delle aspettative, per Federico Bernardeschi è arrivato il momento di cambiare rotta.

redazionejuvenews

Quale sarà il futuro di Federico Bernardeschi alla Juventus? Acquistato nell'estate del 2017 per ben 40 milioni di euro, il fantasista ex Fiorentina ha deluso le aspettative, non riuscendo mai a mostrare a pieno il suo talento. Fresco della vittoria dell'Europeo con l'Italia di Mancini, l'attaccante italiano è pronto a ricominciare da zero, sotto la guida di Massimiliano Allegri. Per lasciarsi il passato alla spalle Bernardeschi ha anche cambiato numero di maglia, passando dal 33 al 20, simbolo del nuovo inizio. Max apprezza molto la sua duttilità e troverà il modo di utilizzare il suo grande talento, ma ora la palla passa al calciatore bianconero.

I primi segnali sono senza dubbio positivi. Ritornato a Torino dalle vacanza da poco più di una settimana, ieri sera contro il Barcellona Bernardeschi ha subito mostrato delle ottime giocate. Allegri ama sperimentare e ieri ha schierato l'ex viola in una posizione completamente nuova, da mezzala a centrocampo. Il suo enorme talento permette al classe 1994 di poter ricoprire diversi ruoli, dall'esterno al trequartista, passando per la seconda punta e la mezzala. Nel match contro i blaugrana, Bernardeschi ha giocato proprio in quest'ultima posizione, ma si è spesso allargato andando a ricoprire il ruolo di esterno di centrocampo, o al contrario si è accentrato andando a giocare dietro le punte. Parola d'ordine duttilità, capacità di adattarsi a diverse situazioni per aumentare le possibilità.

A 27 anni, per Bernardeschi sembra veramente l'ultima possibilità di dimostrare il suo valore, anche grazie alla cura di Massimiliano Allegri. Se anche quest'anno il fantasista italiano dovesse deludere, una sua cessione sarebbe più che giustificata. Dal suo arrivo a Torino la sua valutazione di mercato si è dimezzata, passata da 30 a 15 milioni di euro, e la dirigenza della Juventus non ha nessuna intenzione di perdere altro denaro. Per il classe 1994 non c'è più tempo, ultima chiamata: ora o mai più.