Juve, non si molla Di Maria: nuova proposta all’argentino

Come riferito da Sky Sport, l'attaccante ex PSG, che sembrava tramontato, ora potrebbe di nuovo essere vicino. Nel weekend la sua decisione.

redazionejuvenews

Il mercato bianconero è in pieno fermento. La Juventus non ha abbandonato la pista che porta ad Angel Di Maria. L’esterno argentino, che si è liberato a zero dal PSG al termine della stagione, è il primo nome sulla lista di Massimiliano Allegri, che spinge per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione e i bianconeri hanno deciso di provare ad accontentare il tecnico e provare un nuovo affondo, modificando la proposta precedente.

Come riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, nelle ultime ore c’è stata un’apertura rispetto ai giorni scorsi, nei quali la trattativa sembrava ormai essersi definitivamente arenata. Le parti, infatti, erano bloccate: la proposta dei bianconeri era di due anni di contratto, mentre la richiesta dell'argentino era di uno. La nuova offerta bianconera è di un anno di contratto con opzione per il secondo, che consentirebbe così al giocatore di scegliere se restare o meno al termine della prima stagione. Un cambio sostanziale rispetto al biennale che era stato offerto in precedenza. Questa infatti è la durata minima per poter usufruire dei benefici fiscali del Decreto Crescita. Ma pur di averlo la Juve ha rilanciato con questa nuova proposta, che potrebbe essere l'ultima.

Queste saranno ore calde, perché entro il fine settimana arriverà la decisione definitiva del Fideosul proprio futuro. Qualora la trattativa non dovesse andare in porto, la dirigenza è pronta a virare su uno degli altri profili individuati per l'esterno d'attacco che completi un tridente di grande livello con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, appena l'azzurro tornerà a disposizione. La Vecchia Signora è orientata su un nome tra Domenico Berardi, per il quale c'è stato un ritorno di fiamma, Filip Kostic, con il quale c'è un accordo di massima, e Nicolò Zaniolo, che non rinnova con la Roma e ammicca ai bianconeri. Ma la priorità assoluta resta l’ex PSG.