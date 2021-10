Juventus, la pazza idea di Allegri ha funzionato: svolta per Bernardeschi?

Nella partita contro il Chelsea, Federico Bernardeschi è stato autore di un'ottima prestazione: nuova vita per lui alla Juventus?

redazionejuvenews

Nella sfida contro il Chelsea, Federico Chiesa è, giustamente, finito sotto i riflettori. L'attaccante italiano è stato infatti fenomenale, una vera e propria forza della natura. Ma in realtà, tutta la Juventus ha giocato un'ottima partita, quasi perfetta. La difesa, ad esempio, è riuscita a fermare con grande efficacia Romelu Lukaku e compagni. Un compito non da poco. Il centrocampo invece è stato preciso e ordinato, in grado di legare le due fasi di gioco e di aiutare tanto la retroguardia quanto l'attacco. In tutto questo, però, a sorprendere è stato sicuramente Federico Bernardeschi, autore di una prova più che positiva.

Il fantasista italiano è stato scelto, un po' a sorpresa, come titolare da Massimiliano Allegri, che ha preferito lasciare in panchina Kean e Kulusevski pur di lasciargli spazio. Il tecnico ha infatti deciso di schierare il classe 1994 come falso nueve, ruolo in cui avrebbe potuto usare al meglio le sue grande qualità tecniche. Il numero 20 bianconeri ha colto l'occasione al balzo e non ha deluso le aspettative: tante giocate di classe, passaggi millimetrici e l'assist per il gol di Chiesa. Esperimento decisamente riuscito.

Bernardeschi ora, grazie alla cura Massimiliano Allegri, potrebbe vivere una nuova vita alla Juventus. Contro il Torino, viste le assenze di Dybala e Morata, il fantasista italiano si candida nuovamente per un posto da titolare. Punta o esterno, difficilmente il classe 1994 passerà tutti e 90 i minuti in panchina. Una partita, però, non può cambiare radicalmente la valutazione di un giocatore, servirà molto di più. L'ex Fiorentina negli ultimi anni ha deluso le aspettative, e per il momento la dirigenza bianconera non sembra intenzionata a parlare del suo rinnovo di contratto. Se Bernardeschi dovesse però continuare a sfornare prestazione come quella dell'altra sera, allora la situazione potrebbe cambiare drasticamente. Staremo a vedere quale sarà il suo futuro.