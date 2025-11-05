Juventus, Alisson Santos al termine della gara:” In casa della Juventus è sempre dura”

L’attaccante brasiliano al termine della gara, è apparso soddisfatto per il punto guadagnato sul campo della Juventus.

Alisson Santos, giocatore dello Sporting Lisbona, al termine della gara, ha parlato in merito al pareggio ottenuto contro i bianconeri. Il suo commento:

“Penso che sia stata una buona partita da parte nostra, siamo contenti di aver pareggiato fuori casa, sapevamo che sarebbe stata dura, e lo è stata, perché è una partita in trasferta e conoscevamo la qualità del nostro avversario. La cosa più importante è portare a casa un punto. Penso che forse se fossimo stati un po’ più aggressivi nell’ultimo terzo di campo, avremmo potuto portare a casa tutti e tre i punti”.

Le parole in merito all’ambiente trovato: “È un’atmosfera diversa rispetto al campionato, ma alla fine ci si abitua, è lo stesso all’Alvalade, i nostri tifosi ci sostengono sempre, sono venuti anche qui ed è stato un sostegno molto importante. Classifica? Ora pensiamo partita per partita, pensando sempre a vincere, ma uscire da qui con un punto è importante”.