Juventus-Alessandria: i bianconeri vincono 5-0 l’amichevole

La Juventus è scesa in campo questa mattina alla Continassa per l'allenamento congiunto insieme all'Alessandria. Al termine della seduta i bianconeri hanno giocato in amichevole con la stessa squadra piemontese, imponendosi per 5-0, in una sfida che ha dato molti segnali a Massimiliano Allegri in vista dell'esordio in campionato in programma domenica contro l'Udinese.