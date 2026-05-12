Il messaggio della Juventus per il centrocampista montenegrino che compie oggi gli anni. In estate molto probabilmente il giocatore partirà in prestito.
Vasilije Adzic spegne oggi 20 candeline. Il centrocampista montenegrino, nonostante abbia vissuto una stagione molto difficile sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti, rappresenta senz’altro un prospetto interessante e la dirigenza bianconera farà le opportune valutazioni in sede di mercato. Ad oggi, si fa larga l’ipotesi di un prestito, per permettere al giocatore di trovare continuità e accumulare esperienza nel nostro campionato.
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Il messaggio della JuventusLa Juventus, sul proprio sito ufficiale, fa gli auguri di buon compleanno a Vasilije Adzic, centrocampista dei bianconeri e della nazionale montenegrina, che compie oggi 20 anni:
"Secondo compleanno da giocatore della Juventus per Vasilije Adzic, il giovane talento montenegrino che oggi, 12 maggio 2026, compie 20 anni. Arrivato a Torino nell’estate 2024, il centrocampista bianconero è entrato in pianta stabile a far parte della rosa della Prima Squadra: in questa stagione sono 17 le presenze complessive, dieci in Serie A e sette in Champions League”.
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