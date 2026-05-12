Vasilije Adzic spegne oggi 20 candeline. Il centrocampista montenegrino, nonostante abbia vissuto una stagione molto difficile sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti, rappresenta senz’altro un prospetto interessante e la dirigenza bianconera farà le opportune valutazioni in sede di mercato. Ad oggi, si fa larga l’ipotesi di un prestito, per permettere al giocatore di trovare continuità e accumulare esperienza nel nostro campionato.

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Il messaggio della Juventus

La Juventus, sul proprio sito ufficiale, fa gli auguri di buon compleanno a

Vasilije Adzic

, centrocampista dei bianconeri e della nazionale montenegrina, che compie oggi 20 anni:

"Secondo compleanno da giocatore della Juventus per Vasilije Adzic, il giovane talento montenegrino che oggi, 12 maggio 2026, compie 20 anni. Arrivato a Torino nell’estate 2024, il centrocampista bianconero è entrato in pianta stabile a far parte della rosa della Prima Squadra: in questa stagione sono 17 le presenze complessive, dieci in Serie A e sette in Champions League”.