Juventus, quale ruolo per Adzic? Tudor pensa ad una mossa, ecco quale

Il montenegrino è stato in grado di decidere il derby d'Italia grazie alla sua rete del 4-3: ecco come Tudor potrebbe utilizzarlo

La Juventus vince il suo primo scontro diretto di questo campionato di Serie A; un 4-3 rifilato all’Inter che può suonare come un importante punto di svolta per la stagione bianconera. Tutto questo, grazie ad un giovane calciatore che potrebbe nel prossimo futuro scrivere pagine importanti della storia juventina, ovvero Vasilije Adzic.

Il sistema di gioco attualmente impiegato da Igor Tudor esalta le doti e le caratteristiche del giovane montenegrino. Quest’ultimo ha iniziato la sua carriera da seconda punta, poi ha piano piano fatto dei passi all’indietro, fino al punto di diventare una mezzala di qualità. Anche probabilmente per motivazioni fisiche, visti i 185 centimetri di altezza. Ora il montenegrino può diventare un’arma in più per il centrocampo della Juventus?

La prova che Koopmeiners ha offerto contro l’Inter sottolinea l’esigenza di avere delle alternative, in particolare sulla trequarti. Miretti farà il suo ritorno, ma Adzic sembra essere maggiormente decisivo, di essere più concreto sotto porta. Il tempo, comunque, sarà giudice in tal senso. Intanto, però, si possono fare delle ipotesi, che potrebbero vedere Adzic essere una delle prime alternative nei due giocatori vicino alla punta. Mentre il montenegrino si gode il gol messo a segno nel derby d’Italia, Tudor sta studiando il giusto ruolo da assegnargli in questa stagione bianconera: con molta probabilità sarà una prima alternativa, un elemento da usare a gara in corso, da turnover.