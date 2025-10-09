Questa sera, Vasilije Adzic scenderà in campo con la propria nazionale per la sfida in trasferta contro le Isole Faroe, valida per le qualificazione al Mondiale 2026. Il giovane montenegrino continua cosi il suo percorso di crescita, essendo anche per la propria nazionale un punto di riferimento. La Juventus, sul proprio profilo social X, ha voluto mandare l’in bocca al lupo al proprio gioiellino, per la gara di questa sera. “Vasilije. Alle 20:45 sfida in trasferta di qualificazione ai Mondiali per il Montenegro di Adzic contro le Isole Faroe”.
Juventus, Adzic in campo questa sera
9 Ottobre, 20:08
Il giovane montenegrino scenderà in campo questa sera con la propria Nazionale, per la sfida in trasferta contro le Isole Faroe.