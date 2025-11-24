Juventus, il commento di Adani:”Alla Juve manca tantissimo”

Lele Adani, durante la trasmissione della Nuova Domenica Sportiva, ha parlato della Juventus reduce dal pareggio ottenuto contro la Fiorentina. Il suo commento:
”Per me a questa Juventus manca tantissimo, non dico tutto ma tanto. Se parliamo di Juve è normale fare questi ragionamenti. Manca la leadership, manca la qualità nel gioco, il ritmo e la personalità, insomma manca il livello che serve nella Juve. E quando dico così non parlo per fare paragoni con il passato, bensì per una Juve che deve tornare ad essere competitiva”.
Adani così sul problema dell’attacco: “C’è un altro dato allarmante poi, che è quello che da 90 giorni, credo, che in campionato non segna su azione una punta col Parma. È una cosa incredibile. La Juventus, calcolando anche Vlahovic, che è un attaccante super pagato, ha David e Openda che non stanno facendo nulla. Si dice sempre in America che le difese ti fanno vincere i campionati e gli attaccanti fanno vendere i biglietti, ma questa squadra resta vulnerabile dietro e poco producente davanti”.