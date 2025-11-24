Juventus, il commento di Adani:”Alla Juve manca tantissimo”

Lele Adani ha parlato della Juventus durante la nuova DS. Secondo lui ai bianconeri manca ancora tanto per essere competivi.

Lele Adani, durante la trasmissione della Nuova Domenica Sportiva, ha parlato della Juventus reduce dal pareggio ottenuto contro la Fiorentina. Il suo commento:

”Per me a questa Juventus manca tantissimo, non dico tutto ma tanto. Se parliamo di Juve è normale fare questi ragionamenti. Manca la leadership, manca la qualità nel gioco, il ritmo e la personalità, insomma manca il livello che serve nella Juve. E quando dico così non parlo per fare paragoni con il passato, bensì per una Juve che deve tornare ad essere competitiva”.

Adani così sul problema dell’attacco: “C’è un altro dato allarmante poi, che è quello che da 90 giorni, credo, che in campionato non segna su azione una punta col Parma. È una cosa incredibile. La Juventus, calcolando anche Vlahovic, che è un attaccante super pagato, ha David e Openda che non stanno facendo nulla. Si dice sempre in America che le difese ti fanno vincere i campionati e gli attaccanti fanno vendere i biglietti, ma questa squadra resta vulnerabile dietro e poco producente davanti”.