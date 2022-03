Juventus, arrivano nuove accuse di falso in bilancio

Secondo La Stampa, i magistrati starebbero indagando sulle quattro mensilità non incassate dai calciatori durante la prima ondata del Covid.

La Guardia di Finanza ha eseguito nuove perquisizioni all'interno di diversi studi legali di Torino, Milano e Roma, su ordine dei magistrati Marco Gianoglio, Ciro Santoriello e Mario Bendoni, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Torino su un possibile falso in bilancio commesso dalla società della Juventus. Come riportato dall'edizione online del quotidiano torinese La Stampa, le nuove indagini stanno provando a far luce sulle quattro mensilità che i giocatori bianconeri avevano deciso di congelare nel periodo della prima ondata del Covid, nella prima parte del 2020, in accordo con il club stesso.