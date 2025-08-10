Juventus a Dortmund: oggi pomeriggio amichevole con il Borussia

La squadra bianconera ha lasciato il quartier generale dell'Adidas dove si allenava per raggiungere l'altra città tedesca

La Juventus ha terminato la seconda parte di preparazione al quartier generale dell’Adidas, ed a raggiunto Dortmund, dove questo pomeriggio scenderà in campo contro il Borussia nella penultima amichevole prima dell’inizio della stagione. I bianconeri faranno poi infatti ritorno a Torino, per continuare a preparare la stagione ormai alle porte, e giocheranno la classica sfida in famiglia contro la Juventus Next Gen e per finire un’amichevole contro l’Atalanta.

La Juventus a Dortmund

“Ultimo giorno di lavoro nel Training Camp a casa adidas in Germania per la Juventus di mister Igor Tudor, scesa in campo in mattinata per preparare l’amichevole in programma domani con una seduta di rifinitura.

La squadra nel pomeriggio partirà in direzione Dortmund dove domani, domenica 10 agosto alle ore 17:30, si disputerà la gara contro i padroni di casa del Borussia Dortmund.” (Juventus.com)