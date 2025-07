Juventus, a breve l’annuncio del rinnovo di Yildiz

La Juventus è pronta a blindare il proprio gioiellino turco: è tutto fatto per il rinnovo, e a breve arriverà l'annuncio.

La Juventus blinda Kenan Yildiz. Il classe 2005 ha solo vent’anni ed è già il giocatore più importante dei bianconeri, e in campo svolge a tutti gli effetti il ruolo di leader tecnico.

Gli attestati di fiducia sono iniziati già affidandogli la maglia numero 10 ad appena 19 anni, e sono proseguiti rifiutando ogni possibile approccio per lui da parte dei maggiori club europei: si parla di Bayern Monaco, Barcellona e Chelsea, le cui proposte sono morte sul nascere grazie alla ferma opposizione della Juventus. Per questo, la Vecchia Signora non ha nessuna intenzione di privarsene e ha pronto per lui il rinnovo di contratto fino al 2030, con l’ingaggio del turco che che salirà a 4 milioni di euro a stagione, includendo i bonus.

Annuncio durante il ritiro in Germania?

Come riporta Il Corriere dello Sport, l’annuncio del rinnovo di contratto potrebbe arrivare durante il ritiro in Germania a Herzogenaurach, nel quartier generale dell’Adidas che ospiterà i bianconeri. L’Adidas è anche lo sponsor tecnico dello stesso Yildiz, e potrebbe dunque contribuire a dare valore all’evento.

In ogni caso, una cosa è certa: Kenan Yildiz è il centro della Juventus, e su di lui il club sta costruendo il suo presente ed è convinto al 100% di costruire anche il suo futuro.