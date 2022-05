Juventus 2021-22, le pagelle di Allegri, Cherubini e Agnelli

Arriva in estate, a detta di molti, per far tornare la Juventus allo Scudetto, dopo i due anni della rivoluzione mancata. Parte malissimo, anche a causa dell'addio di Ronaldo , ed infatti l'inizio di stagione è horror. Con calma, dopo il mese di novembre il mister toscano riesce a dare equilibrio e stabilità ad una squadra in balia di se stessa e i risultati si vedono subito.

La rincorsa al quarto posto, e in un certo periodo anche allo Scudetto, si ferma nella sconfitta contro l'Inter allo Stadium, mentre in Champions l'avventura termina agli ottavi di finale contro il Villarreal. La nefasta tradizione della Juventus nelle finali viene confermata, due sconfitte su due, sempre contro i nerazzurri, che costringono i bianconeri a chiudere dopo un decennio a zero titoli. La stagione quindi non può essere positiva, al netto dei tantissimi infortuni, infatti, oltre ai mancati risultati, il gioco latita in buona parte della stagione.