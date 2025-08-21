Juventus in campo alla Continassa: al lavoro verso il Parma

La squadra bianconera sta preparando l'esordio in campionato in programma domenica sera contro il Parma

Manca ormai poco all’inizio della nuova Serie A: la Juventus scenderà in campo per la prima partita del nuovo campionato domenica sera tra le mura amiche dell’Allianz Stadium contro il Parma, con i bianconeri che stanno lavorando alla Continassa per arrivare al meglio all’esordio.

Squadra in campo

La squadra è in campo questa mattina agli ordini di Igor Tudor, dopo che ieri pomeriggio c’è stata una sessione di allenamento in palestra, con focus sulla forza. La squadra ha salutato nella giornata di ieri Douglas Luiz, direzione Premier League, con il tecnico croato che ora aspetta gli ultimi rinforzi dal mercato, per affrontare al meglio la stagione che sta per prendere il via.