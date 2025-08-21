Juventud in campo alla Continassa: al lavoro verso il Parma
Home > Juve News

Juventus in campo alla Continassa: al lavoro verso il Parma

Cristiano Passa
21 Agosto, 11:47
La squadra bianconera sta preparando l'esordio in campionato in programma domenica sera contro il Parma

Manca ormai poco all’inizio della nuova Serie A: la Juventus scenderà in campo per la prima partita del nuovo campionato domenica sera tra le mura amiche dell’Allianz Stadium contro il Parma, con i bianconeri che stanno lavorando alla Continassa per arrivare al meglio all’esordio.

Squadra in campo

La squadra è in campo questa mattina agli ordini di Igor Tudor, dopo che ieri pomeriggio c’è stata una sessione di allenamento in palestra, con focus sulla forza. La squadra ha salutato nella giornata di ieri Douglas Luiz, direzione Premier League, con il tecnico croato che ora aspetta gli ultimi rinforzi dal mercato, per affrontare al meglio la stagione che sta per prendere il via.

Leggi anche

Cristiano Passa · 20 Agosto, 16:00
Miretti resta alla Juve: no al Napoli e fiducia ritrovata
Il calciatore, cresciuto con la maglia bianconera, ha deciso di rimanere a Torino per giocarsi le sue carte
Riccardo Focolari - 20 Agosto, 13:00
Vlahovic al Milan: l’annuncio di Balzarini
Cristiano Passa - 19 Agosto, 16:00
Douglas Luiz verso il Notthingam: le ultime
Cristiano Passa - 19 Agosto, 14:49
La Juventus si interroga sul futuro di Vlahovic
Cristiano Passa - 19 Agosto, 13:32
Juventus: squadra in campo verso il Parma
Riccardo Focolari - 18 Agosto, 16:16
Come giocherà la Juventus tra 7 giorni?
Stefania Palminteri - 18 Agosto, 15:10
Tudor spiazza tutti: decisione a sorpresa su Jonathan David?
x