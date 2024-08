Juve, Zironelli: “Al Venezia, Nicolussi Caviglia può consacrarsi”

Zironelli ha parlato di Nicolussi Caviglia: per l'ex tecnico della Next Gen, il giocatore della Juve avrebbe margini di miglioramento ampi

Intervistato per TuttoVeneziaSport.com, Mauro Zironelli ha parlato del centrocampista della Juventus Hans Nicolussi Caviglia, vicino al passaggio in laguna al Venezia. Ecco le sue parole: “Per lui è una grande occasione, assolutamente. Perché ha già fatto esperienza in Serie A, giocando anche vicino a grandi campioni come Cristiano Ronaldo. Al Venezia può affermarsi, consacrarsi in maniera definitiva”.

Zironelli: “Nicolussi Caviglia ha ampi margini di miglioramento”

L’ex tecnico della Next Gen ha proseguito: “Nella continuità può crescere ed essendo un classe 2000 ha ancora ampi margini di miglioramento. Con una annata convincente può affermarsi per davvero per quelle che sono le sue qualità”.