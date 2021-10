Juve, contro lo Zenit Morata sarà l’arma in più di Massimiliano Allegri

Contro lo Zenit la Juventus potrà contare nuovamente su Alvaro Morata, che ha un feeling particolare per la Champions League

redazionejuvenews

La sfida contro la a Roma è stata soltanto la prima di tre partite ravvicinate di fondamentale importanza per la Juventus di Massimiliano Allegri. Questa sera i bianconeri affronteranno lo Zenit in Champions League e domenica l'Inter di Simone Inzaghi in campionato. Contro i giallorossi la Vecchia Signora è riuscita a portare a casa i tre punti e ora dovrà fare lo stesso nei prossimi due incontri. Per farlo l'allenatore bianconero dovrà affidarsi a tutti i giocatori a disposizione, dai titolarissimi come Chiesa, chiamati a fare gli straordinari, fino alle seconde linee.

Una buona notizia, però, può far sorridere i tifosi della Juventus: Massimiliano Allegri potrà contare di nuovo su Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo era stato costretto ad uscire dal terreno di gioco per infortunio contro la Sampdoria. Nel corso dell'ultima giornata di campionato, però, l'ex Atletico Madrid è tornato a disposizione. Questa sera contro lo Zenit il classe 1992 dovrebbe addirittura essere titolare. In sua assenza Chiesa si è dimostrato un'ottima fonte di gol, così come Bernardeschi e Kean. Ma Morata rimane sicuramente la punta centrale migliore tra le fila bianconere. Lo spagnolo è infatti l'unico in grado di occupare con efficacia l'area di rigore avversaria e il suo "lavoro sporco" è sempre utile alla manovra offensiva.

Il classe 1992 è mai stato un grandissimo bomber, ma ha dimostrato di avere un feeling particolare nei confronti delle coppe europee: 6 gol in 8 partite nella passata stagione, 1 gol in una 1 partita in quella in corso. Guardando alla sua intera carriera, Morata ha segnato ben 22 gol in 61 presenze in Champions League con le maglie di Juventus, Real Madrid, Atletico Madrid e Chelsea. Questa sera i bianconeri potranno quindi contare sulla sua grandissima esperienza in campo internazionale, che potrebbe essere decisiva per portare a casa i tre punti. Sarà proprio lui a sbloccare il match?