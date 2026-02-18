Juve, Zazzaroni sulla Champions: “Nel primo tempo ottima. Poi…”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della partita della Juve

Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato della Juve e del disastroso ko di ieri sera ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. Di seguito le sue parole.

Che ne pensa del duro ko in Champions della Juve?

“Bella intensità nel primo tempo, poi l’assenza di Bremer la condiziona in maniera incredibile. A Istanbul le hai prese di brutto. Il calcio è questo alla fine, basta che si infortuni un calciatore e uno si faccia cacciare e il lavoro crolli”.

Juve, Champions a rischio ora?

“Ha delle origini, ossia un mercato fallimentare, dove non sono intervenuti in difesa, sapendo che Bremer doveva recuperare. Hai deprezzato Gatti, visto che è riserva ora, se non hai Bremer però succede come ieri. Hai preso tanti esterni, cosa te ne fai di Boga? Hai tanti giocatori che ti danno pochissimo.

Ripercussioni? Non so. Nel primo tempo mi era piaciuta molto. 11 contro 11 poteva anche vincerla…A rischiare in quella lotta dico che se la giocano Juve e Roma. E lo scontro diretto darà già una prima indicazione”.